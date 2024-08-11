بينهم من يوزع الكفالات لعوائل داعش.. القبض على 9 متهمين بالإرهاب

2024-08-11 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على 9 متهمين بالإرهاب، فيما أشار الى ضبط كدسين من العتاد ومواد شديدة الانفجار وأسلحة بمحافظات مختلفة.

وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال متابعة ملف فلول عصابات داعش الإرهابية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على متهم يقوم بتوزيع كفالات بين عوائل العصابات الإرهابية، حيث تمكن جهازنا بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بالهدف المذكور الذي تمت متابعة تحركاته لأكثر من شهر ومراقبته أثناء عمليات تسليم المبالغ لعوائل العصابات الإرهابية".

وأضاف، أنه "في محافظات (البصرة وكركوك والأنبار ونينوى) تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على (8) متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع، "كما تمكنت مفارزنا من ضبط كدسين للعتاد يعودان لعصابات داعش الإجرامية الأول في ناحية اليوسفية جنوبِ العاصمة بغداد والآخر في صحراء الرزازة في محافظة الأنبار، حيث كان مجموع ما تم ضبطه (1) كيلو غرام من مادة الـ TNT شديدة الانفجار، وصواريخ قاذفة عدد (16) و (100) صاعق تفجير و(17) رمانة يدوية و(3) كغم من مادة الـ C4 المتفجرة حيث تمت معالجتها موقعياً من قبل الجهد الهندسي".

وأشار الى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".