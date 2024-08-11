برشلونة وريال مدريد يراقبان نجم ليفربول

2024-08-11 16:24:03 - المصدر: واع

متابعة- واعدخل نادي برشلونة في سباق مع ريال مدريد، على خدمات أحد نجوم ليفربول، وفقا لما أكدته تقارير صحفية اليوم الأحد.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن برشلونة يراقب تطورات وضع الدولي الإنكليزي (ترينت ألكسندر أرنولد) مع ليفربول، وهو الأمر ذاته الذي يفعله ريال مدريد منذ مدة.وينتهي عقد ألكسندر أرنولد البالغ من العمر (25) عاماً، مع ليفربول العام المقبل، وارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد.وأضافت، "ذا صن"، أن قطبي الكرة الإسبانية يعتقدان أن ألكسندر أرنولد، مستعد لمغادرة ليفربول، حيث يجهز الأخير نجمه الشاب كونور برادلي ليكون أساسياً في مركز الظهير الأيمن.ومن المتوقع أن يقدم ليفربول لألكسندر أرنولد عقداً جديداً، من شأنه زيادة راتبه البالغ حالياً 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن دون المبالغة في رفع قيمة الأجر.المصدر : كورة