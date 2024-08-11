شاي مخزن منذ 2007 ولغاية الآن كلف الدولة 108 مليارات دينار عبر صفقة أبرمتها وزارة التجارة

2024-08-11 16:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

كشف النائب أمير المعموري، عن صفقة أبرمتها وزارة التجارة قبل أكثر من سنتين، كلفت الدولة 108 مليارات دينار، بعد اختلاس أموال “الشاي الفاسد”.





ويقول المعموري، في تدوينة له تابعتها منصة “إيشان”، إن “هناك عملاً مستمراً لغرض استرداد مبلغ صفقة الشاي الفاسد، الذي يُتابع منذ سنتين”.





وأضاف، أن “مبلغاً يقدر بـ 108 مليارات ضمن للمقصرين رغم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحقهم”، مضيفاَ أن “هناك ملاحظات كثيرة على عملية التضمين”.





وتابع المعموري، أنه “هذا الشاي يشغل مخازن التجارة منذ 2007 ولغاية الآن وبكمية (357,915) الف طن موجود في جميع المحافظات”، لافتاً إلى أن “هذا الشاي سبب هدراً بالمليارات مع خسارة مستمرة في إشغال المخازن من المادة الفاسدة”.





وأشار الى أن “هذا الشاي كان من المفترض أن يوزع على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية لولا وقوف الشرفاء من أبناء هذا البلد ضد الفاسدين”.





وأكد، النائب عن بابل، أن “استرجاع مبلغ الـ 108 يحتاج إلى متابعة مستمرة، وهناك عمل مع الجهات المختصة، رغم ان هناك ملاحظات كثيرة اخرى بخصوص الموضوع ومخالفات نعلمكم بها مستقبلا”.