2024-08-11 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجهت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، بمراقبة محطات الوقود وفتح بعضها 24 ساعة خلال زيارة الأربعين الإمام الحسين -عليه السلام-.وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ترأس اجتماع لغرفة العمليات الخاصة بالخطة الوقودية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، فيما وجه بمراقبة محطات الوقود الداخلة ضمن خطة الشركة وفتح الواقعة منها في طريق الزائرين 24 ساعة".وقال طالب بحسب البيان: "عقدنا اليوم الأحد اجتماعا في مقر الشركة ضم رؤساء هيئات وفروع الشركة لا سيما هيئات الفرات الأوسط بشأن تنفيذ الخطة الوقودية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، موضحا أن "الاجتماع تداول كيفية تجهيز المواكب الحسينية بالوقود اللازم وأيضا الآليات المعنية بتفويج الزائرين من والى كربلاء محافظة المقدسة، فضلا عن آلية تعزيز الخزين الاستراتيجي للشركة من المنتجات النفطية".ووجه طالب، بـ"فتح محطات الوقود الواقعة على طريق الزائرين لاسيما الموجودة في الخط السريع على مدار 24 ساعة طيلة أيام الزيارة، وأيضا مراقبة المحطات المتواجدة ضمن خطة الزيارة الوقودية".وشدد، على "تقديم الخدمات المواطنين ودعم المواكب الحسينية بمادة النفط الأبيض وأيضا دعم دوائر الدولة بحصصها من زيت الغاز للتمكن من تقديم خدماتها للزائرين طيلة مدة الزيارة"، مؤكدا أن "الخطة الوقودية للزيارة انطلقت في محافظات الجنوب وستستمر بالتتابع مع تقدم الزائرين صوب محافظة كربلاء المقدسة".