العتبة الحسينية المقدسة تكمل استعدادها لاستقبال زائري الأربعينية

2024-08-11 16:30:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأحد، استعدادها لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم، فيما أشارت الى توفير كافة مستلزمات الزائرين على مدار 24 ساعة.

وقال مسؤول قسم حماية ومداخل الصحن الحسيني الشريف، فاضل أبو دكة في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "من المؤمل قدوم ملايين الزائرين من جميع القارات حول العالم بدون استثناء، لإحياء هذه الزيارة المليونية الخاصة بذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، أن "العتبة الحسينية المقدسة قبل نحو شهرين بدأت لقاءات مع المسؤولين المعنيين في العتبة من قبل الأمين العام، والأجهزة الأمنية للاستعداد لهذه الزيارة، وتقريبا قد استكملت جميع الاستحضارات والتحضيرات لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم بجميع التفاصيل من ناحية إقامة الزائرين".

وتابع، أن "العتبة تمكنت من تجهيز أماكن مخصصة لإقامة الزائرين ولأداء شعائر الزيارة من دعاء وصلوات وقراءة قرآن، وهذه الأماكن تم تزويدها بمكيفات الهواء والماء والفرش اللازمة، وكذلك تجهيز قواطع للنساء وأخرى للرجال، لإقامة الزوار في ليالي الزيارة، بالاستعانة بمدارس مديرية التربية في محافظة كربلاء المقدسة وتم تجهيزها بجميع ما يستلزم".

وأكد، أن "هناك معامل للماء (RO) وأخرى لصناعة (الثلج)، تابعة الى العتبتين المقدستين الحسينية العباسية وبعض المتبرعين من داخل كربلاء المقدسة وخارجها، تم نشرها بكميات هائلة ليكون التوزيع مستمر يومياً ليلاً ونهاراً".

وأشار الى أن "زيارة الأربعين لها خصوصية، وهناك جهد لمضيف الإمام الحسين ولكن واقع الحال الجهد الأكبر والأمثل في داخل كربلاء المقدسة وخارجها، عبر مئات الكيلومترات في الطرق المؤدية الى المحافظة"، لافتاً الى أن "المتبرعين المشاركين بخدمة الزائرين (المواكب) هم من جميع أنحاء العراق، ويقدمون الخدمة على مدار 24 ساعة الى حين نهاية الزيارة".

LWmHFf6zHNo