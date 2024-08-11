2024-08-11 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن 3 إجراءات حكومية أسهمت بانخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى أن معمل البتروكيماويات نجح في زيادة إنتاج الأسمدة لتغطية الحاجة المحلية.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسعار الأسمدة في السوق المحلية بالوقت الحالي هي أقل من أسعار الأسمدة في السنة الماضية وتحديداً في موسم الحنطة المنتهي الذي حققنا فيه فائضاً بالإنتاج".

وأضاف، أن "التدابير الحكومية والوزارة نجحت بتخفيض أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية من خلال فتح باب الاستيراد وتعدد المستوردين وتسهيل حركة الأسمدة بين المحافظات"، مشيرا إلى أن "معمل البتروكيماويات نجح في زيادة إنتاج الأسمدة، حيث كان الإنتاج 1000 طن باليوم الواحد خلال عام 2022، أما العام الماضي 2023 فوصل الإنتاج إلى 2000 طن باليوم الواحد، ومن المؤمل أن تشغيل الخط الثالث لإنتاج 3000 طن في اليوم الواحد".

وأوضح، أن "الإجراءات التي قامت بها الحكومة والوزارة نجحت في تخفيض أسعار الأسمدة عما كانت عليه عام 2022، الذي وصل به سعر سماد الداب إلى أكثر من مليوني دينار للطن الواحد، أما الآن فأسعار الأسمدة مستقرة ومنخفضة انخفاضاً كبيراً يقترب من حاجز الـ 50%".

ونوه الخزعلي، بأن "العراق ليس لديه منتجين محليين للأسمدة، وإنما هنالك معمل البتروكيماويات في محافظة البصرة، وهو معمل حكومي تابع لوزارة الصناعة".