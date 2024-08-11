اعتراف برلماني بحاجة للوقت والتعديلات لقانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل

2024-08-11 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائدالمالكي، يوم الأحد، مواصلةإجراءات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإنضاجه أكثر قبل المضي بالقراءةالثانية لمسودته.

وقال المالكي، وهوالنائب صاحب مقترح إجراء التعديلات على القانون، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةالقانونية النيابية تعمل على إجراء تعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية، والقراءةالثانية للقانون تحتاج إلى وقت غير محدد".

وأكد "لا يوجد موعد محدد للقراءة الثانية والتصويتعلى قانون الأحوال الشخصية، واللجنة القانون النيابية تعمل على إنضاج القانون ليكونأكثر وضوحاً قبل المضي بالقراءة الثانية داخل مجلس النواب".

وأثار إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية جدلاًواسعاً داخل قبة البرلمان ومن قبل منظمات المجتمع المدني وقانونيين، كما أدلى رجالدين مسلمين بآرائهم حول التعديلات بين مؤيد ومعارض.

وعلى الرغم من تأكيد لجنة المرأة والأسرة والطفولةالنيابية أن قانون الأحوال الشخصية لن يلغى بل سيكون هو النافذ ولن يتغير، لكن منيريد الزواج على المذهب فله حرية الاختيار، إلا أن المقترح واجه اعتراضات شديدة.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أتممجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 بعد التصويت على إضافته الى جدول أعمال الجلسة، "والذي جاءانسجاماً مع ما أقرته المادة 2 من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابتأحكام الإسلام وما أقرته المادة 41 من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهمالشخصية وحسب مذاهبهم، أو اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 المعدل، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكامالقانون والأحكام الشرعية للأحوال الشخصية"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.