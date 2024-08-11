دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات مهددة بالإلغاء لأسباب مالية

2024-08-11 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعابالقوى، زيدون جواد، يوم الأحد، أن 14 نشاطاً رياضياً تم إلغائها في دورة الألعابالآسيوية بسبب الضائقة المالية.

وقال جواد لوكالة شفق نيوز، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً معرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة بعد تعميم كتاباً في السابع من الشهر الجاري يفيد بإلغاء14 نشاطاً رياضياً في دورة الألعاب الآسيوية، "كما أن رئيس الاتحاد الآسيوي أبلغنيبأن عدد الأنشطة الملغاة سيرتفع إلى 20 لعبة".

وأضاف "كما أجريت اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيسالاتحاد القطري للسباحة للتأكد من سبب الإلغاء، والذي أكد بدوره بأن البطولة ستلغىبأكملها لأسباب مالية قاهرة تعانيها تايلاند ولهذا أكد لي بأنه الدورة هذا العامستلغى بشكل رسمي".

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية داخلالصالات المقرر انطلاقها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في تايلاند، قررتإلغاء 14 نشاطاً من البطولة وهي الريشة الطائرة، والبليارد، والتشجيع، والمبارزة،والهوكي، وكرة الشبكة، والسباحة، وألعاب القوى، والرماية، والكرة الطائرة،والمصارعة، ورفع الأثقال، والبيسبول، والتجذيف.