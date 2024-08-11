استحداث كلية الإعلام في جامعة كركوك وزيادة نسبة القبول للصحفيين

2024-08-11 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جامعة كركوك، يوم الأحد، عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث كلية الإعلام لأول مرة في الجامعة، فيما أشارت نقابة الصحفيين العراقيين إلى رفع نسبة القبول في الكلية إلى 25% للعاملين في وسائل الإعلام المنتمين للنقابة.

وقال رئيس الجامعة عمران جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت على استحداث كلية الإعلام، والتي ستدرج ضمن القبول المركزي للعام الدراسي المقبل، عاداً هذا الاستحداث خطوة مهمة لتعزيز الأسرة الصحفية بالطاقات الأكاديمية ورفع المستوى العلمي والمهني للطلاب والعاملين في مجال الإعلام.

وأضاف جمال أن "كلية الإعلام ستكون امتدادًا لقسم الإعلام، ونسعى لأن تكون من الكليات المتميزة على مستوى الجامعات العراقية، مثمنا موافقة وزير التعليم العالي على إدراج الكلية ضمن الكليات المستحدثة للعام الدراسي 2024-2025.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول فرع نقابة الصحفيين في كركوك، مروان إبراهيم العاني، لوكالة شفق نيوز، إن "جامعة كركوك ونقابة الصحفيين العراقيين اتفقتا على آليات عمل جديدة لمساعدة الصحفيين والإعلاميين في إكمال مسيرتهم العلمية والأكاديمية، مؤكدا الاتفاق على رفع نسبة القبول للصحفيين المنتمين إلى نقابة الصحفيين العراقيين من 10% إلى 25%، وذلك وفق توجيهات نقابة الصحفيين ورئيسها مؤيد اللامي".

وأكد العاني أن "استحداث كلية الإعلام يُعد خطوة مهمة ستساهم في رفع المستوى الأكاديمي للطلاب المقبولين أو العاملين في مجال الإعلام في كركوك، ومن جميع وسائل الإعلام الناطقة بالعربية والكوردية والتركمانية".