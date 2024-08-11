أكوا باور السعودية تعيد هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك"

2024-08-11 16:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة أكوا باور السعودية أنها توصلت هي وشركات تابعة إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون والملكية في أكوا غوك في تركيا، وهي شركة مملوكة لأكوا باور بشكل جزئي غير مباشر. وذكرت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد: توصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة أكوا غوك سيتم بموجبها تحويل القروض المستحقة، وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك. وأشار الإفصاح إلى أن شركة أكوا غوك هي شركة المشروع لمحطة كيريكالي الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاواط. وقالت أكوا باور في بيان للبورصة السعودية إن شركة مملوكة لها بالكامل ستدفع 132.4 مليون دولار للمقرضين كتعويض عن نقل إستحقاقات القروض. وذلك بدفعات على مدى ثلاث سنوات. وأشارت أكوا باور إلى أن يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس شهد توقيعها هي وشركاتها التابعة ذات الصلة ومساهمو الأقلية والأطراف المعنية ذات الصلة على مجموعة اتفاقيات لإتمام الصفقة. وذكر الإفصاح أن من المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة إن أن تصبح أكوا غوك دون أي ديون تجارية لطرف ثالث. وأن تظل شركة أكوا غوك مصنفة تحت الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لشركة أكوا باور.