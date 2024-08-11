2024-08-11 16:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي قال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني اليوم الأحد، إن بكين تدعم طهران في الدفاع عن “سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية”. وكرر وانغ خلال الاتصال إدانة بكين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو/ تموز، قائلا […]

ظهرت المقالة الصين: ندعم حق إيران بالدفاع عن نفسها.. هناك تهديد للشرق الأوسط أولاً على ايشان.