2024-08-11 16:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أحرز البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كيلوغراما ضمن المصارعة الحرة، الأحد في اليوم الأخير من أولمبياد “باريس 2024”. وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات أمس السبت على الإيراني أمير علي أزاربيرا 4-3، والكازاخستاني أليشر يرغالي 14-2 والأمريكي كايل فريدريك سنايدر 6-4، تغلب تاج الدين في النهائي على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي 2-0. ورفع العرب رصيدهم إلى […]

ظهرت المقالة ارتفاع رصيد العرب إلى 7 ذهبيات في اليوم الأخير لأولمبياد باريس أولاً على ايشان.