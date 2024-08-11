وزير العمل: مستمرون بإطفاء ديون عوائل الشهداء

2024-08-11 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، الاستمرار بإطفاء الديون بذمة عوائل الشهداء من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية.وقال الأسدي - حسب بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة العمل خدمية بالدرجة الأولى وتعنى بشرائح واسعة من المجتمع خصوصا الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، مشيرا إلى أن "الوزارة باشرت في العام الماضي بحملة ميدانية على المناطق الأشد فقرا لشمول الأسر في الأقضية والنواحي والمحافظات بخدمات الوزارة".وأضاف، أن "الوزارة اطلقت العديد من الخدمات لمستفيديها وذلك وفقا للبرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد، منها إطلاق حصة تموينية مضاعفة للأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية وإطلاق منحة الطلبة لأبنائهم، فضلاً عن إطلاق حزمة من تخفيض الأجور في الدراسات المسائية وفي الكليات الأهلية لأبناء تلك الأسر، إلى جانب خدمة الضمان الصحي الذي تجاوز عدد المشمولين بها 400 ألف"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الخدمات هي للتخفيف عن الفئات الهشة والمتعففة في المجتمع".