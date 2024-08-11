الدنمارك تحصد ذهبية أولمبياد باريس لكرة اليد

2024-08-11 18:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

حققت الدنمارك، اليوم الأحد، ذهبية منافسات كرة اليد للرجال فى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز 39-26 على ألمانيا في النهائي.

وفرضت الدنمارك سيطرتها على المباراة من البداية حتى النهاية، لتجمع بين لقبي بطولة العالم والأولمبياد وتؤكد أنها تتربع وحدها على القمة.

وأنهت الدنمارك الشوط الأول 21-12 ووصل التقدم إلى 15 هدفا، ولم تتعرض لأي تهديد من ألمانيا، لتحقق اللقب كما كان متوقعا بعد الفوز بكل مبارياتها الثماني خلال المسابقة.

وحصلت إسبانيا على البرونزية في وقت سابق اليوم بعد الفوز 23-22 على سلوفينيا.