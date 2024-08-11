2024-08-11 18:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأحد، أهمية تقديم أفضل الخدمات بتقنية الجيل الخامس. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ترأست اجتماعاً موسعاً مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ورئيس مجلس المفوضين والمهندس بسام سالم حسين بحضور الكادر المتقدم في الوزارة والهيئة. وأضاف البيان، أنه بحثت الوزيرة خلال الاجتماع آخر المستجدات والإجراءات الفنية المتعلقة بتشغيل الرخصة الوطنية للهاتف النقال بمشاركة مشغلين عالمين. وأكدت الياسري، بحسب البيان، على التعاون المشترك مع الهيئة بما يضمن تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة تكنولوجياً. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تحقيق التوازن في السوق وتقديم أفضل الخدمات بتقنية الجيل الخامس من بوابة الرخصة الوطنية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات واعتماد معايير المنافسة العادلة بين الشركات الأخرى.