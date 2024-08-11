الإعلام الأمني: تنفيذ عملية استباقية في قضاء الطارمية شمالي بغداد

2024-08-11 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تنفيذ عملية استباقية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، من قبل القوات الخاصة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات بغداد، نفذت القوات الخاصة بالتنسيق مع القطعات الماسكة من أبطال الفرقة السادسة، واجب تفتيش لبستان حسيبه في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضافت، أنه "من خلال العمل الأمني المكثف تمكنت القوة المنفذة للواجب من العثور على عبوة ناسفة ومسطرة تفجير و10 قنابر هاون عيار 60 ملم ،فضلا عن كمية من عتاد BKC، إذ تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".