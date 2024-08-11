2024-08-11 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

فندت وزارة المالية، اليوم الأحد، (11 آب 2024)، ما صرح به عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023. وقالت الوزارة في بيان، “نود ان نوضح بشأن التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي في السادس من هذا الشهر، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير […]

ظهرت المقالة المالية تفند تصريحات الكرعاوي: رواتب الموظفين والرعاية والتقاعد مؤمنة أولاً على ايشان.