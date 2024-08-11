حريق كبير يلتهم أكثر من 500 دونم من أراضي الغابات في السليمانية (صور)

2024-08-11 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان حريقا التهم اكثر من 500 دونما من الغابات والأراضي الزراعية بمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "حريقا اندلع بالأراضي الزراعية والغابات والحقول في قضاء ماوت بالسليمانية".

واضافت انه "تمّ احتراق اكثر 500 دونم من الأراضي الزراعية والغابات، بالاضافة الى 40 دونم من الحدائق والأشجار".

واوضحت ان الاضرار المادية جسيمة وكبيرة، مشيرة إلى ان "فرق الدفاع المدني توجهت للمكان من أجل إخماد الحريق والسيطرة عليه".