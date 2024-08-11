قوباد طالباني: رواتب موظفي الإقليم سيتم إرسالها فور تدقيق القوائم

2024-08-11 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، قوبادطالباني، يوم الأحد، أن رواتب موظفي الإقليم سيتم إرسالها من بغداد فور انتهاء ديوانالرقابة المالية الاتحادية من تدقيق قوائم أسماء الموظفين.

وقال طالباني خلال مراسم افتتاح نفق "الفاروق"في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز "لم تنتهي بعد عملية تدقيق قائمة رواتب الموظفين،وفور انتهائها سيتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية لإرسال الرواتب، ومن ثمتحويلها إلى إقليم كوردستان لصرفها".

ووبخصوص حادثة قرداغ التي وقعت يوم الجمعة الماضي نتيجةاشتباك بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين، أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن، أكدطالباني "قواتنا الأمنية مستمرة في حماية إقليم كوردستان، وما جرى فيقرداغ كان عملاً إرهابياً".