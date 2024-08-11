وزير التربية يوصي بالتريث في إعادة ملاكات ممثليات الوزارة في الاقليم سنة واحدة

2024-08-11 20:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

أوصى وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري بالابقاء على المكلفين في ممثليات الوزارة داخل اقليم كردستان عاما واحدا لإعطائهم فرصة ترتيب أوضاعهم الإجتماعية، إستجابة للمناشدات الواردة بعدم رغبتهم في العودة الى مديرياتهم العامة أو النقل الى المديريتين العامتين للتربية في نينوى ، كركوك والحفاظ على المدارس دون شواغر وتأمين ملاكات كفوءة تستقطب الطلبة وتحول دون تركهم مقاعد الدراسة.

كما وجه وزير التربية بمعالجة وتسوية الملاكات الفائضة بشكل يتناسب وسد الشواغر في المدارس التابعة الى الإقليم، فيما صادق الجبوري على ملاك منتسبي اقسام اربيل والسليمانية ودهوك ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم (٢٤٠٤٣) لسنة ٢٠٢٤) (الفقرة (١٦) المتضمن غلق الممثليات وتحويله الى اقسام .