الجهد الخدمي يعلن افتتاح مشروعين في محافظة الديوانية

2024-08-11 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعين خدميين في محافظة الديوانية.وذكر إعلام فريق الجهد الخدمي والهندسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني، افتتح مشروع طريق ياحسين 2 الرابط بين قضاء الحمزة وقضاء الشافعية بطول 3.5 كم".وأضاف، أن "الافتتاح جرى بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم ومحافظ الديوانية ومسؤول الفريق المحلي للجهد الخدمي وعدد من مسؤولي المحليين في المحافظة".وتابع أنه "تم افتتاح مدرسة الصادق الأمين بواقع 12 صفا بطريقة بناء حديثة حيث حضر عدد كبير من أهالي ووجهاء المنطقة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الوزراء والجهد الخدمي والهندسي على هذه الخطوة التي رفعت العناء عن أبنائهم".