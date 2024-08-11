العتبة الحسينية تسمح بدخول مواكب عزاء الشور إلى الصحن الحسيني بشروط

2024-08-11 20:18:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعأعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأحد، السماح بدخول مواكب عزاء الشور إلى داخل الصحن الحسيني الشريف وفق شروط وضعتها ووافق على الالتزام بها أصحاب المواكب.وقال بيان لمكتب المتولي الشرعي تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): أن "مجموعة من ممثلي عزاء الشور من عدة محافظات التقوا بالشيخ عبد المهدي الكربلائي واستعرض مسؤولو بعض المواكب وجهة نظرهم فيما يتعلق بمواكب الشور".وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي – حسب البيان - لممثلي هذه المواكب، إن "لهذه الشعائر الحسينية حدوداً شرعية وضوابط مسنونة وفق ما ورد من أهل بيت العصمة (عليهم السلام) وقد حرص على تطبيقها أتباع أهل البيت (عليهم السلام) والعمل بها من أجل الحفاظ على قدسيتها ومشروعيتها"، مشددا "علينا أن نصون هذه الشعائر من أي خروج عن حدودها الشرعية وضوابطها التي أوضحها فقهاؤنا الأعلام".ودعا الكربلائي "المحافظة على المضمون الحسيني في القصائد والردّات الحسينية بحيث لا تخرج إلى مضامين قد تشتمل على مخالفات عقائدية أو خروج عن السيرة الحسينية في مسارها الصحيح".وتابع البيان أن "المتولي الشرعي أوصى بالابتعاد عن بعض الأساليب التي تشبه أساليب الغناء أو توهم من يسمعها من بعيد على أنها مناسبة لأهل اللهو والغناء مع الابتعاد عن تلك المؤثرات الصوتية الشبيهة بما جرى عليه أهل اللهو، وكذلك تجنب بعض الحركات والتمايل الذي لا يتناسب مع عظم المصيبة للحسين (عليه السلام) بل لا بد من ان تكون بهيئة تدل على الرزانة والهيبة والوقار".وأكد البيان، أن "العتبة الحسينية المقدسة سمحت بدخول مواكب الشور، إلى العتبات المقدسة في كربلاء على أن تحصل لقاءات متعددة بين هذه المواكب وبعض أصحاب الفضيلة العلمية في النجف الأشرف وكذلك مع بعض أصحاب المنبر الحسيني لتوضيح الضوابط الشرعية لمواكب العزاء تفصيلا وأنهم على استعداد للالتزام بها والعمل على تطبيقها".