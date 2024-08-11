الإعلام الأمني: خطة الأربعين تتضمن تأمين الحدود والمنافذ وطرق الزائرين

2024-08-11 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن مشاركة طيران الجيش والقوة الجوية بخطة تأمين الزيارة الأربعينية، فيما أشارت الى ان خطة الزيارة مرنة في التنقل، وتضمنت تأمين الحدود والمنافذ وطرق الزائرين.وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات الجزيرة نفذت من خلال الفرقة السابعة وجهد الاستخبارات العسكرية عمليات عثرت فيها على بعض المضافات التي تحتوي على أسلحة ومعدات"، مبينا أن "ذلك يندرج ضمن الخطط الاستباقية التي تدخل ايضا حتى في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) لأن الصحراء لها ارتباط بقيادة عمليات الأنبار مع صحراء كربلاء المقدسة، وهذا يؤكد عمقنا الاستراتيجي والتخطيطي".وأضاف، أن "أي عملية أمنية تتم وفقا لمعلومات استخبارية وأمنية، أي أن القطعات لا يمكن ان تتحرك من دون معلومات استخبارية وأمنية تدل تواجد او وجود بعض المضافات".وأكد أن "التحضيرات الأمنية الخاصة بخطة الزيارة الأربعينية بدأت مبكرا وتم تهيئة الإمكانيات والقدرات التي تتلاءم مع هذه الزيارة"، موضحا ان "الزيارة ستشهد دخول ملايين الزائرين من خارج العراق، لذلك بدأنا بالحدود والمنافذ الحدودية وطرق الزائرين".وتابع أن "تنفيذ الحكومة عدد كبير من الطرق والجسور سيخدم الزائرين في عمليات التنقل"، مشيرا الى "وضع خطة مهمة جدا ومرنة في التنقل وفي إعداد ساحات النقل وهذا مهم جدا لنقل الزائرين".وتابع "لدينا جهد استخباري وأمني كبير ومحاور في هذا المجال ومراقبة جوية وأعداد من قبل طيران الجيش والقوة الجوية مع عقد اجتماعات مستمرة وعمل متواصل على مدار 24 ساعة"، موضحا انه "تم توزيع القطعات ومسك العقد المهمة باتجاه مدينة كربلاء المقدسة".