2024-08-11 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأحد، إلقاء القبض على إرهابي خطر عمل في ما يسمى نائب والي ولاية الفرات سابقاً المدعو ( أبو صفية العراقي ) في محافظة الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع نفذوا عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي خطر عمل في ما يسمى نائب والي ولاية الفرات سابقاً المدعو ( أبو صفية العراقي ) في قضاء الرمانة التابع إلى محافظة الأنبار والمطلوب إلى القضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ".وأضاف، أن "الإرهابي شارك في العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والسورية في وقت سابق"، مشيرا الى أن "الإرهابي تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصوليا".