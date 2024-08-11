2024-08-11 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

بخبر استقبال النائب السابق مشعان الجبوري، لرئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، تنتظر العملية السياسية في العراق مرحلة جديدة بين الطرفين بعد “عداوة مريرة”. وعلى منصته في موقع (x)، كتب الجبوري “استقبلت اليوم في منزلي ببغداد الرئيس محمد الحلبوسي حيث طوينا خلافاتنا السابقة التي اضرت بنا وبمصالح الذين نمثلهم”. وأضاف “بحثنا قضية رئاسة مجلس النواب […]

ظهرت المقالة مشعان وأبا ريكان يعودان لـ”الحميمية السياسية” ويعلنان نهاية “العداء” أولاً على ايشان.