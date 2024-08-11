2024-08-11 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن حزب السيادة الذي يقوده خميس الخنجر، اليوم الأحد، طرد محمد إبراهيم الحافظ من صفوفه، بعد انتخابه رئيساً لمجلس محافظة كركوك، فيما وصفه بـ “الخائن”. وقال السيادة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية، وحزب السيادة في كركوك يؤكد على أحقية عرب كركوك بمنصب المحافظ باعتباره الحزب الفائز بأربعة مقاعد […]

ظهرت المقالة بعد انتخابه رئيساً لمجلس كركوك.. السيادة “يطرد” الحافظ: خائن وجلسة فندق الرشيد غير شرعية أولاً على ايشان.