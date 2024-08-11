بعد السليمانية.. حرائق واسعة في دهوك مستمرة منذ أسبوع ومخاوف من امتدادها

2024-08-11 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة دهوك، يوم الأحد،بأن الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني تسببت باندلاع حرائق مازالت مشتعلة منذ أسبوع، مخلفة أضراراً مادية جسيمة، فيما أشاروا إلى أن هناك مخاوفمن توسع رقعتها.

وقال الشهود، وهم من منطقة بريكاري التابعة لقضاءالعمادية شمالي دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "حرائق واسعة النطاق اندلعت منذ أسبوعفي المنطقة وتحديداً في محيط قريتيّ ديريشي ورزيكي، بسبب الاشتباكات المستمرة بينالقوات التركية وعناصر حزب العمال الكوردستاني، وخلفت أضراراً مادية كبيرة بمزارع أهاليالقرى في المنطقة".

بدوره أوضح أحد سكان قرية رزيكي، لوكالة شفق نيوز، أن "النيرانلا تزال خارجة عن السيطرة وتتجه حالياً نحو وادي بيي مما يثير مخاوف من توسع رقعةالدمار".

وأضاف "الحرائق لم تقتصر على هذه المنطقة فحسب بلامتدت خلال الأيام الماضية لتطال قرى أخرى في مناطق نهيلي وبرواري بالا"،مشيراً إلى أن "الوضع يزداد سوءاً مع استمرار الاشتباكات وصعوبة الوصول إلىالمناطق المتضررة".

وناشد السكان المحليون السلطات المعنية بضرورة التدخلالعاجل لإخماد الحرائق وحماية ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، معربين عن قلقهم منتفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية في حال استمرارالوضع على ما هو عليه.

وقبل قليل، أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في إقليمكوردستان، أن حريقاً التهم أكثر من 500 دونم من الغابات والأراضي الزراعية بمحافظةالسليمانية.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الحريقاندلع في غابات وحقول زراعية بقضاء ماوت، وطال أكثر من 500 دونم، بالإضافة إلى 40دونماً من الحدائق والأشجار.