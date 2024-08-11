بغداد.. مقتل شاب برصاصة طائشة واعتقال عشرات الأجانب المخالفين

2024-08-11 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بمقتلشاب برصاصة طائشة غربي العاصمة، فيما اعتقلت الشرطة الاتحادية العشرات من الأجانبالمخالفين لشروط الإقامة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2004فارق الحياة جراء إصابته برصاصة طائشة بحسب ادعاء ذويه كمعلومة أولية، في منطقةالحمدانية التابعة لقضاء أبو غريب، غربي بغداد".

بدورها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، أن قطعات الفرقة الثانية، والفرقة الآلية والأجهزة الأمنية الملحقةبهما، ومن خلال عمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، ألقت القبضعلى 31 مخالفاً لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية وذلك في مناطق الحرية، وكويريش،والفلاحات بجانب الكرخ.

وأشارت إلى تسليم المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمالالإجراءات القانونية بحقهم.

فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلعداخل محل كبير للمواد الإنشائية ضمن منطقة الشرطة الخامسة، بسبب تماس كهربائي.