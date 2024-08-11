اتحاد الركبي يكشف عن قرب استضافة العراق لبطولات عربية ودولية

2024-08-11 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد-واع-علي المالكيكشف رئيس اتحاد الركبي فريق هزاع، اليوم الأحد، عن قرب استضافة العراق لبطولات عربية ودولية، فيما أشار الى وجود مخطط بعيد الأمد يكون اسماً صعباً في الاتحادين العربي والآسيوي وتحقيق ميدالية أولمبية للعراق.وقال هزاع لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن " الجولات التي يقيمها اتحاد الركبي في إقليم كردستان هي ضمن عمل الممثليات الأولمبية في المحافظات الشمالية وليس لافتتاح ممثليات فرعية جديدة"، مبيناً أن "هناك اتحادات فرعية في دهوك وكركوك وكانت اول مشاركات الدوري من فرق كركوك لأندية واحد حزيران والحويجة ".وأضاف، "افتتحنا اتحادا فرعيا في محافظة السليمانية لغرض تنشيط وتوسيع قاعدة الركبي في الاقليم كونه الأرض الخصبة لوجود مساحات واسعة لما تتطلبه لعبة الركبي من دعم لوجستي من ساحات وقاعات ووجود العنصر النسوي بشكل أكبر في المحافظات الشمالية عنه في الجنوب".وبين هزاع أن " هناك عمل قادم لاستضافة بطولات دولية وعربية في الاقليم ولدينا دورات تدريبية وتحكيمية قريبة بإشراف محاضرين دوليين من العراق معترف بهم من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي للركبي".وأشار الى أن " اتحاد الركبي لغاية الآن لا يمتلك ميزانية منذ تأسيسه الاول عام (2017) وحتى الآن ويعمل بدعم رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن ،لكننا نعمل في المستقبل القريب بالتوجه للفئات العمرية والتخطيط للدورات الأولمبية القادمة وستتبع هذه الجولات في الإقليم جولات في جنوب العراق ووسطه".