أرباح المحار القابضة القطرية ترتفع 78% في النصف الأول من 2024 بدعم من الإيرادات التشغيلية

2024-08-11 21:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المحار القابضة القطرية في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 78 على أساس سنوي الى نحو 18.5 مليون ريال قطري. ودعم نمو الأرباح الفصلية للشركة، المُدرجة أسهمها في مؤشر الأسواق الناشئة ببورصة قطر، زيادة إيرادات التشغيل بنسبة 9.5 إلى نحو 340 مليون ريال، فضلاً عن ارتفاع حصتها في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك بنسبة 114 إلى 4.3 مليون ريال، ونمو إيرادات أخرى غير تشغيلية بنسبة 103 وصولاً إلى نحو 8.8 مليون ريال. وأظهرت الميزانية العمومية للشركة ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى نحو 339 مليون ريال بنهاية يونيو حزيران، والقروض والتسهيلات البنكية بنحو 44 مليون ريال قطري.