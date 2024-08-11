استثمار بغداد تعلن سحب إجازات ثلاثة مجمعات سكنية في العاصمة

2024-08-11 21:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة استثمار بغداد، الأحد، سحب 3 إجازات لمشاريع سكنية في العاصمة، فيما أشارت إلى عدم التهاون مع المستثمرين المتلكئين. وقال مصدر مسؤول في هيئة استثمار بغداد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن هيئة الاستثمار تعمل بشكل عام على توفير المناخ المناسب للمستثمرين وتنظم العملية الاستثمارية من خلال التشريعات والأنظمة السائدة، لكن عندما يتعارض أداء المستثمر وإجراءاته خارج الالتزامات والعهود المثبتة في العقود الاستثمارية بالتأكيد استثمار بغداد ستتخذ إجراءات رادعة وخاصة عندما تتعارض مع المصلحة العامة والمواطن. وأضاف، أن توجيه رئيس الوزراء بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتلكئة وخاصة السكنية منها كونها تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر، مؤكدا عدم التهاون مع أي مستثمر لم يلتزم بالضوابط القانونية ومصلحة المجتمع كما ان استثمار بغداد ستعمل بكل جهد لإصلاح المنهج وتقويمه من خلال الإجراءات القانونية التي رسمها قانون الاستثمار سواء بإنذار المستثمر او الغرامات التأخيرية او سحب الإجازات المتلكئة. وأشار إلى قيام استثمار بغداد بسحب مجموعة من الإجازات الاستثمارية بقطاع السكن وستستمر بذات المنهج بالتعامل مع المتلكئين والمخالفين. وكشف عن سحب إجازة الاستثمار لمشروع مجمع أبو الفضل السكني الواقع في منطقة الحسينية وكذلك مجمع الزهور السكني وأيضاً مجمع المحبة.