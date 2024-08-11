2024-08-11 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة استثمار بغداد، سحب إجازات الاستثمار من 3 مجمعات سكنية في منطقة الحسينية شمالي العاصمة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “إيشان”، إنها قررت “سحب إجازة الاستثمار لمشروع مجمع أبو الفضل السكني الواقع في منطقة الحسينية وكذلك مجمع الزهور السكني وأيضاً مجمع المحبة”. ومنذ سنوات ينتظر من تورط بدفع مقدمات مالية كبيرة، إنجاز وحداتهم السكنية […]

ظهرت المقالة هيئة استثمار بغداد تقرر سحب الإجازات من مجمعات أبو الفضل والزهور والمحبة في منطقة الحسينية أولاً على ايشان.