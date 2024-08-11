2024-08-11 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر وزير الثقافة، أحمد فكاك، أمراً بإعفاء مدير عام دائرة الفنون الموسيقية وكالة، علاء مجيد، بعد طلب تقدم به الأخير، وتكليف جبار ستار بدلاً عنه. ووردت وثيقة لـ “إيشان”، جاء فيها: “بناءً على الطلب المقدم من قبل علاء مجيد، مدير عام دائرة الفنون الموسيقية وكالة، ولتعذر حسم موضوع شهادته قانونياً، يعفى من مهامه (بناءً على […]

ظهرت المقالة بناء على طلبه.. إعفاء علاء مجيد من منصب مدير عام الفنون الموسيقية أولاً على ايشان.