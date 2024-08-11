نساء مسلمات ومن أقليات عرقية يتعلمن الدفاع عن النفس في بريطانيا بعد أعمال الشغب

2024-08-11 21:49:06 - المصدر: رويترز

لندن 11 أغسطس آب (رويترز) - في إحدى الساحات الرياضية في لندن، وقفت مايا حسن وهي تنظر بفخر إلى نحو 30 امرأة، جميعهن تقريبا مسلمات ومن أقليات عرقية، وهن ينضممن إلى دورة نظمتها في مجال الدفاع عن النفس بعد اندلاع موجة من أعمال الشغب تعرض خلالها مسلمون ومهاجرون لهجمات عنيفة وعنصرية.

وقالت مايا (28 عاما)، وهي خبيرة في الفنون القتالية، إنها أرادت مساعدة النساء الملونات على تعلم كيفية التعامل مع الإساءات واكتساب الثقة بعد الاضطرابات التي استهدفت مساجد وفنادق طالبي اللجوء والشرطة على مدى أسبوع.

وأضافت "إنها (الفنون القتالية) تمنحك قدرا أكبر من الثقة... أنتم تتعلمون الشيء الذي تبحثون عنه إلى حد ما وكيفية التحول لشخص واع اجتماعيا ورصد الأشياء والخروج من أي موقف سيئ حقا".

وعبرت جاليات مسلمة وأخرى تنتمي لأقليات عرقية عن صدمتها إزاء الاضطرابات التي اندلعت بسبب معلومات زائفة عبر الإنترنت مفادها أن المشتبه به في قتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، هو مهاجر مسلم.

وقال مدرب الفنون القتالية ستيوارت ماكجيل إنه لاحظ زيادة في عدد النساء اللائي يردن التسجيل في الدورات منذ بدء الاضطرابات. وقالت إحدى المشاركات وتدعى إيلزا عنان (24 عاما) إنها تشعر بثقة أكبر.

وأضافت "بالتأكيد أنا لا أريد أن أضطر إلى استخدام هذه الأساليب ولكن من المفيد والنافع أن نكتسبها... خاصة بسبب الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة وشهدت استهداف عنصريين من اليمين المتطرف للأشخاص الملونين".

واستهدفت معظم أعمال الشغب المهاجرين والمسلمين والآسيويين، مما نشر الخوف بين الجماعات التي تنتمي للأقليات العرقية وسلط الضوء على سجل بريطانيا في الاندماج.

وقالت جماعة (تِل ماما) التي تراقب الحوادث المناهضة للمسلمين في المملكة المتحدة إن كراهية المسلمين تزايدت منذ فترة، ولا سيما منذ بدء أحدث موجة من الصراع في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأضافت أنها تلقت أكثر من 500 مكالمة وبلاغ عبر الإنترنت عن سلوكيات معادية للمسلمين في أنحاء بريطانيا منذ بدء أعمال الشغب.