2024-08-11 22:42:06 - المصدر: منصة إيشان

نشر موقع “واللا” العبري، اليوم الأحد، أن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو التابعين لجيش الاحتلال، رفعا حالة التأهب على ضوء التقديرات بشأن رد إيراني وشيك. ويأتي هذا الاستعداد داخل جيش الاحتلال، تزامناً مع قرب الرد الإيراني على عملية اغتيال إسماعيل هنية داخل العاصمة طهران. أكد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني اليوم الأحد، إن “الثأر […]

ظهرت المقالة إعلام عبري يعلن دخول الكيان في حالة التأهب بعد تقديرات بشأن رد إيراني وشيك أولاً على ايشان.