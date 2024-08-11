2024-08-11 22:42:06 - المصدر: منصة إيشان

توقع محمود عبد اللطيف، رئيس منبئين جويين أقدم في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن تضرب البلاد موجة حر جديدة تبدأ الأربعاء المقبل، وتستمر لأربعة أيام. وكتب عبد اللطيف، منشوراً تابعته “إيشان”، أن “موجة حر جديدة ابتداء من يوم الأربعاء 14 آب 2024 وتستمر 4 أيام”. وأوضح، أن “درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد […]

ظهرت المقالة آب اللهاب يستعر بموجة حر جديدة تستمر لـ4 أيام بدءاً الأربعاء المقبل أولاً على ايشان.