الإطاحة بـ10 إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش في كركوك

2024-08-11 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (11 آب 2024) عن إلقاء القبض على عشرة ارهابيين ينتمون لداعـش الارهابي في محافظة كركوك.

وذكر بيان للاستخبارات، تلقته "بغداد اليوم"، ان مفارزها "في كركوك نفذت عمليات نوعية وبجهود استخبارية ومتابعة ميدانية، مكنتها من القاء القبض على (10) ارهـابيين ينتمون لعصـابات داعـش الارهـابي".

وبين، انه "ولدى التحقيق مع الارهابيين اعترفوا صراحةً عن انتمائهم لداعش ضمن (فرقة القادسية وفرقة نهاوند) ، كما اعترفوا عن قيامهم بعدة هجمات ارهـابية ضد القوات الأمنية وتفخـيخ عدة عجلات تم تفجـيرها على المواطنين الآمنين في وقت سابق".

وأشار البيان الى "تصديق أقوال الارهابيين قضائياً وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".











