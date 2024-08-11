انطفاء الخط الإيراني يرهق أهالي ديالى وتهالك شبكات التوزيع يزيد المعاناة

2024-08-11 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى، أوس المهداوي، اليوم الاحد (11 آب 2024)، أن معدل انطفاء خط الطاقة الايراني بلغ ثلاث مرات يوميا.

وقال المهداوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الخط الايراني، في اشارة الى خطي ميرساد وسريبل زهاب الناقلين للكهرباء المستوردة من ايران صوب ديالى، يعاني من انطفاء يصل لثلاث مرات يوميا دون معرفة الاسباب، ما يزيد من معاناة مناطق واسعة في المحافظة".

وأضاف، أن "أزمة الكهرباء في ديالى لا تتوقف نتيجة انطفاء الخط الايراني، بل هناك مشكلة معقدة ومزمنة في ملف التوزيع وعدم قدرة الشبكة على مواجهة الاحمال العالية في موسم الذروة، لا سيما وأن الشبكة متهالكة بنسبة 80%".

وأشار إلى أن "شبكة ديالى تحتاج الى خارطة طريق لفك الاختناقات ومعالجة أي تجاوزات وتنظيم تزويد الاحياء بالكهرباء، من أجل إنهاء ملف تذبذب الفولتية وكثرة الاعطال الفنية التي ارهقت العوائل على مدار سنوات طويلة".

وتعاني محافظة ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية (ديالى - ميرساد 400 ميغاواط، وخانقين - سربيل زهاب 150ميغاواط) وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو مالية بين الجانبين العراقي والايراني.

وشهدت إيران أزمات في تلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما في موسمي الصيف والشتاء، على مدار السنوات الماضية، رغم انها تعتبر ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

ولعبت إيران دورا محوريا في توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، لكن الانخفاض الملحوظ في إمداداتها إلى العراق أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل كبير عن الطلب المتزايد حالياً والذي يبلغ 35 كيكاواط.