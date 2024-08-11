مدرب سوري يقود كرة القاسم

2024-08-11 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القاسم الناشط في دوري نجوم العراق اليوم الاحد، عن تعاقدها مع "مدرب سوري" لقيادة فريقها الكروي في الموسم 2024-2025.

وقال مدير اعلام النادي نوفل الجنابي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة استقرت على تسمية المدرب السوري ايمن الحكيم بعد المفاضلة بين مدربين عدة".

واضاف ان "الحكيم سيباشر مهمته خلال الأيام القليلة المقبلة، سيما وأن الادارة تعاقدت مع لاعبين محليين ومحترفين".

وأشار إلى أن "الحكيم من المدربين الجيدين الذين لهم اسم كبير في مجال التدريب وأنه قاد القاسم الموسم الماضي في بعض الأدوار".

من جانب آخر؛ تعاقد نادي القاسم مع لاعب منتخب ساحل العاج الدفاع عبد العزيز سياهوني لاعباً لنادي القاسم للموسم المقبل.

كما تعاقد نادي القاسم مع اللاعبين مؤمل واحمد نور راشد لينضما لصفوف نادي القاسم ويمثلا الفريق في دوري نجوم العراق.