البيئة: المساحات الملوثة بالألغام تراجعت لما يزيد عن ألفي متر مربع

2024-08-11 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- امنة السلاميأكدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، تطهير أكثر من 4000 آلاف م2 من الأراضي الملوثة بالألغام وبقاء ما يزيد عن ألفي م2 في عدة محافظات.وقال مدير إعلام دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة مصطفى حميد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف إزالة الألغام يسير وفق الاستراتيجية التي أقرت لعام 2023- 2028"، لافتا الى أن "المساحة الملوثة المتبقية تصل الى أكثر من 2000 كيلو متر مربع في عموم العراق من أصل أكثر من 6600 كيلو متر مربع بعد عام 2003".وأضاف، أن "المحافظات التي تتواجد فيها حاليا مساحات ملوثة هي (البصرة، ديالى، بابل، الأنبار، ميسان، ذي قار، وواسط )، وهناك مساحات محدودة ملوثة بالذخائر العنقودية في المثنى"، مبينا أن "مهام دائرة شؤون الألغام في الوزارة تركز على الإشراف والمراقبة لعمل الجهات التنفيذية".