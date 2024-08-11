الرباع علي عمار يتشرف برفع راية العراق في ختام أولمبياد باريس

2024-08-11 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد باريس هردة رؤوف، اليوم الأحد، إن البطل العالمي علي عمار يسر سيتشرف للمرة الثانية على التوالي برفع علم العراق في الأولمبياد، حيث سيحمل راية الله أكبر في حفل اختتام المنافسات الذي سيقام مساء اليوم في ملعب فرنسا الوطني بعد أن تشرف برفع العلم في حفل الافتتاح أيضاً.وقالت اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنها "وضعت منهاجاً محكماً وناجحاً من جميع الجوانب بالاتفاق مع اتحاد اللعبة والجهاز الفني المتمثل بالمدرب عمار يسر، حيث لم يتوقف الدعم إطلاقاً من النواحي كافة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن، وفريقه في المكتب التنفيذي".وأكد رؤوف – حسب البيان- على "مواصلة الدعم وتكثيف الجهود من قبل اللجنة الأولمبية للرباع علي عمار الذي نتوسم به أن يكون أحد الأبطال الأولمبيين في الدورة المقبلة التي ستقام في لوس أنجلوس (2028) من خلال إحراز أحد الأوسمة الملونة، إلى جانب عدد من الرياضيين الأبطال الذين سيتم اختيارهم على وفق المواصفات المطلوبة".