2024-08-11 23:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع شخص بحادث سير عقب إجراء عملية جراحية له شرقي بغداد، واعتقال شخصين أحدهما بتهمة ابتزاز وآخر بتهمة الاعتداء على موظفين في منطقتين من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً من مواليد 1990، ويعاني من أمراض مزمنة تعرض لحادث أثناء قيادته عجلته وفقدانه السيطرة عليها بالقرب من مستوصف ضمن منطقة الفضيلية شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "الشخص توفي جراء الحادث"، مبيناً أنه "قد أجرى عملية قسطرة قبل الحادث بقليل".

وفي مكان آخر بالعاصمة، أوضح المصدر، أن "قوة امنية قامت بنصب كمين محكم، أسفر عنه إلقاء القبض على شخص يعمل موظف في وزارة الصحة متهم وفق المادة 430/ ابتزاز، ضمن منطقة شهداء البياع".

في حين أشار المصدر، إلى أن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع، ألقت القبض على شخص لقيامه بالاعتداء على حراس أحد كراجات النقل ضمن منطقة (تل محمد) في بغداد بالضرب والشتم".

وبين أنه "تم اعتقال المتهم وتسليمه إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".