الكشف عن تفاصيل انفجار في أطراف بعقوبة

2024-08-12 00:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، عن تفاصيل دوي الانفجار في أطراف مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مواطنا قام بحرق حشائش قرب منزله في بساتين وأراض زراعية بمنطقة العثمانية عند أطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى وأثناء ذلك حدث انفجار سمع دويه في المنطقة".

وأضاف أن"القوات الأمنية وصلت الى مكان الحادث وتوصلت إلى أن الانفجار ناجم عن جسم غريب عبارة عن مخلف حربي قديم في المنطقة".

وأضاف أن"الحادث لم يسفر عن أضرار بشرية وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بشأنه".