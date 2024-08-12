الحشد الشعبي يعلن تفاصيل خطة تأمين زيارة الأربعين في كركوك

2024-08-12 00:30:03 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويأعلن معاون قائد عمليات كركوك لشؤون الحشد الشعبي ابو ثائر البشيري، تفاصيل خطة تأمين زيارة الأربعين في محافظة كركوك.وقال البشيري لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الخطة الامنية الخاصة بزيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) دخلت حيز التنفيذ، وستستمر حتى انتهاء الزيارة وعودة الزوار"، مبينا ان "الخطة محكمة وتتضمن نشر اربعة الوية من الحشد بدءا من التون كوبري الى داقوق ومن سيطرة جيمن وصولا الى داقوق ومن ثم الى طوز خورماتو والى آمرلي وصولا الى قيادة عمليات ديالى".وأضاف، أنه " تم نشر الالوية الاربعة من الحشد الشعبي لقيادة عمليات شمال وشرق دجلة، اضافة الى الجهد الفتي وكاميرات وطائرات مسيرة ونشر مفارز من الاستخبارات من الحشد في مداخل المحافظة"، لافتا الى أن " هنالك مواكب لهيئة الحشد الشعبي تنتشر على طريق الامتداد وتم تامين الطريق بشكل كامل مع الجيش والشرطة والوكالات الامنية".