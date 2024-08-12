2024-08-12 00:42:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر المقبل. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر مطلعة، قولها إن “وزير الخارجية العراقي سيقرأ هو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال مؤتمر صحفي، بيان انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق “. وأضافت المصادر، أن “انسحاب قوات […]

ظهرت المقالة سيُعلن الشهر المقبل.. إعلام إيراني: أيلول المقبل موعداً لانسحاب التحالف الدولي من العراق أولاً على ايشان.