كناوي يصدر توجيهات لضمان جاهزية مطار النجف الأشرف لاستقبال زائري الأربعينية

2024-08-12 01:42:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واعأصدر محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، توجيهات لضمان جاهزية مطار النجف الأشرف الدولي لاستقبال زائري أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وقال كناوي خلال تفقده لمطار النجف الأشرف الدولي ضمن جهود الاستعدادات المكثفة لزيارة الأربعين في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "زياته الى المطار تأتي في إطار التحضيرات لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع وصولها خلال هذه المناسبة المهمة، والتي تشهد تدفقاً هائلاً للزوار من مختلف أنحاء العالم"، مبينا: "كانت لنا جولة ميدانية شاملة للمطار، حيث اطلعنا على سير العمل في مختلف أقسام المطار، بدءاً من إجراءات الأمن والسلامة وصولاً إلى خدمات الركاب. "وتابع: "كما قمنا بزيارة صالات الوصول والمغادرة، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير تجربة مريحة وسلسة للزوار"، مشددا على "أهمية تحسين وتحديث كافة الخدمات المقدمة في المطار، بما في ذلك تسريع إجراءات التفتيش والجوازات، وتوفير المزيد من المعلومات والإرشادات للزوار".وشدد على "ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لضمان تنفيذ الخطط الأمنية واللوجستية بشكلٍ فعّال"، معربا عن "تقديره للجهود المبذولة من قبل إدارة المطار والفرق العاملة ."واكد على "ضرورة استمرار العمل بتفانٍ خلال الأيام القادمة لضمان جاهزية المطار لاستقبال الزوار"، موضحا أن "هناك خططاً إضافية لتوسيع نطاق الخدمات وتسهيل الحركة داخل المطار خلال فترة الزيارة."ومضى بالقول: "نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان راحة وسلامة الزوار خلال هذه الفترة"، مبينا ان "زيارة الأربعين لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا جميعاً، ونحرص على أن تكون اجراءات المطار سلسة وآمنة للجميع".واشار الى "أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية الاستقبال وتقديم أفضل الخدمات للزوار "، مؤكدا أن "جميع التدابير اللازمة ستُتخذ لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في جميع جوانب العملية التشغيلية بالمطار".