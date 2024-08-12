2024-08-12 01:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بإعتقال خمسة أشخاص قاموا بتهديد امرأة من ابناء الديانة المسيحية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة ب(فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع) اعتقل الأشخاص الخمسة بتهمة التهجم والتهديد العشائري على احد الدور السكنية (تسكنه مواطنة من الطائفة المسيحية) ضمن منطقة زيونة.

وأضاف أن "ذلك جاء بعد استنجاد المواطنة بالمفارز المتواجدة ضمن المنطقة، وعلى الفور تم القبض عليهم.