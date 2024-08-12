اختتام فعاليات أولمبياد باريس 2024 بحفل متنوع

2024-08-12 02:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاختتمت فعاليات أولمبياد باريس 2024، مساء الأحد، بحفل متنوع مميز، أقيم في ستاد دو فرانس بضاحية سان دوني.وبدأت الاحتفالات في حديقة التويلري، حيث أطفأ السباح الفرنسي ليون مارشان، المرجل الأولمبي، وجرى نقل الشعلة في فانوس إلى الملعب.وأطلقت المطربة زاهو دي ساجازان، البرنامج الفني للحفل، بغناء مقطوعة كلاسيكية خالدة في قصر التويلري "تحت سماء باريس".وأضفت الفنانة الشابة، لمسة قديمة على بداية الحفل، حيث غنى هذا النشيد للعاصمة أعظم الفنانين، بما في ذلك إديت بياف وإيف مونتان وميراي ماتيو.ورافقت الأغنية، إطفاء المرجل الأولمبي ورحيل الشعلة بين يدي السباح مارشان.وانطلقت المراسم الختامية المرصعة بالنجوم أمام حوالي 71 ألف متفرج، وأدى قرابة 270 فنانا وراقصا، عروضا راقصة وفنية.وتوالى دخول البعثات الرياضية التي شاركت في العرس الأولمبي، مع ما يقارب 9 آلاف رياضي ورياضية، وذلك على وقع أشهر الأغنيات الفرنسية والإنجليزية، منها "نحن الأبطال" للمغني فريدي ميركوري.