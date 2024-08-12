2024-08-12 06:36:07 - المصدر: منصة إيشان

تعقد جامعة بابل منتصف تشرين الأول المقبل، أول مؤتمر دولي مختصّ بتقنيات التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والشبكات والأمن السيبراني، بمشاركة باحثين من داخل البلاد وخارجها. وقال عميد كليَّة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الدكتور وسام سمير بهية، لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”، إنَّ “الكليَّة ستنظم المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة (سبرنكر) العالميَّة بمشاركة باحثين من داخل البلاد […]

ظهرت المقالة جامعة بابل تحضّر لمؤتمر دولي عن الذكاء الاصطناعي: 85 بحثا و200 مقيّم عالمي أولاً على ايشان.