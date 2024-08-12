2024-08-12 06:36:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “كان” أن الجيش الإسرائيلي منع قواته من البقاء في أذربيجان وجورجيا على ضوء التهديدات الإيرانية بشن هجوم. وقالت “كان” إنه وفقا لأمر قيادة الجيش، فإن الجنود الإسرائيليين الذين هم الآن، لأي سبب من الأسباب، موجودون الآن في هاتين الجمهوريتين في جنوب القوقاز، ملزمون بالعودة فورا إلى إسرائيل. وأشارت إلى […]

ظهرت المقالة مع اقتراب الرد الإيراني.. إسرائيل تستدعي جنودها في أذربيجان وجورجيا أولاً على ايشان.